Marijuana in tasca e in casa, denunciato 50enne gallipolino

I controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di Gallipoli.



Gli agenti della “squadra volanti” del Commissariato di Gallipoli, impegnati nel contrasto allo spaccio degli stupefacenti, nelle serata di ieri hanno fermato e controllato un 50enne del posto, già noto, perché trovato in possesso di droga e soldi in contanti.

L’uomo ha cercato invano di eludere il controllo senza riuscirci. Fermato dai poliziotti e perquisito è stato trovato con addosso oltre 8 grammi di hashish suddivisi in due bustine di plastica trasparente e circa 5 grammi di marijuana suddivisi in altre due bustine di plastica trasparente. Sempre addosso all’uomo è stata trovata una somma di soldi in contanti di 530 euro.

Il controllo è continuato presso l’abitazione dove gli agenti hanno rinvenuto, nascosta all’interno di un barattolo da cucina, altra marijuana per un peso complessivo di circa 8 grammi.