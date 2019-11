Ladri in pieno centro: nel mirino la profumeria Tana. A Novoli furto in una pizzeria

Bottino scarno per la "spaccata" ai danni del negozio Tana di viale Otranto.

Hanno rotto una delle vetrine e si sono portati via qualche prodotto di profumeria prima di essere messi in fuga dall'allarme. Bottino misero per i ladri che questa notte hanno preso di mira la profumeria Tana di viale Otranto a Lecce. Il colpo è riuscito solo a metà: i malviventi sono riusciti a forzare la saracinesca e a sfondare il vetro della vetrina ma la razzia è durata solo pochi minuti. L'entità del furto è in corso di quantificazione.

Un altro furto è stato messo a segno ad una pizzeria di Novoli. I ladri sono entrati nell'esercizio commerciale in via Sicilia da una finestra laterale e si sono dileguati in pochi minuti con il contenuto del registratore di cassa: poche decine di euro.