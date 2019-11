Un lupo investito a parco Rauccio? La risposta nel dna

L'animale senza vita è stato notato questa mattina e segnalato alla Polizia Locale.

Un cane o un lupo quello trovato senza vita sul ciglio della strada nel Parco di Rauccio? La risposta spetta agli enti preposti interessati dall'associazione “Marina di Torre Chianca” che ha ricevuto la segnanalazione di un cittadino.

La presenza dell'animale morto è stata notata questa mattina nel perimetro di Parco Rauccio ed è stata segnalata- da prassi- al comando di Polizia Locale per i successivo recupero della carcassa.

L'ipotesi che si tratti di un lupo dovrà essere confortata dalle analisi: sebbene la presenza dei lupi nel Salento sia stata ormai assodata da osservazioni e studi recenti, potrebbe trattarsi anche di un cane cecoslovacco o cane lupo, molto simile al “cugino” selvatico.