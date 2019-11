"Spaccata" al distributore Total di Soleto, banditi in fuga a mani vuote

I banditi sono fuggiti a bordo di una potente BMW di colore scuro.



Nuovamente nel mirino dei ladri la stazione di servizio Total sulla provinciale che collega Martano a Soleto, particolarmente a rischio perchè offre maggiori e veloci vie di fuga. Questa volta i malviventi non sono riusciti a portare a termine la razzia perché “disturbati” dall'intervento tempestivo delle pattuglie dell'istituto di vigilanza Alma Roma. L'allarme è scattato alle 2.50 circa e sul posto sono piombate in pochi minuti tre pattuglie dell'istituto di vigilanza che hanno colto in flagrante la banda- composta di 4 persone che stava facendo razzia di sigarette nel bar tabacchi della stazione di servizio dopo averne sfondato la vetrina con un masso.

Notata la pattuglia i malviventi hanno abbandonato il piano e si sono dati alla fuga a bordo di una BMW Sw di colore scuro in direzione di Soleto. Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri che si sono messi alla ricerca della potente auto scura senza riuscire ad individuarla. Qualche ora dopo è “ricomparsa” sulla Torchiarolo - San Pietro Vernotico mentre viaggiava a tutta velocità in direzione Brindisi. Il proprietario della stazione di servizio ha verificato che nulla era stato portato via, solo il 23 ottobre scorso aveva subito un'altra “visita”.