Coppa Italia, Corato e Racale protagoniste dei match di andata

Il Gallipoli sconfitto vede allontanarsi la finale nonostante ci sia ancora da disputare il match di ritorno.

In Eccellenza, con il torneo giunto alle semifinali, la capolista Corato ha battuto per 3 a 0 il Gallipoli, unica compagine leccese rimasta in corsa. Marcatori della gara: Touray, Olibardi e Agodirin.

La giovane formazione guidata da Andrea Salvadore, dopo aver costretto i baresi al pareggio in campionato, non è riuscita a contrastare la forza offensiva dell’avversario e vede così allontanarsi la qualificazione alla finale, nonostante ci sia ancora da disputare il match di ritorno.

Finisce in parità l’altra semifinale tra Vieste e Unione Bisceglie: passaggio del turno rinviato al ritorno in programma il prossimo 28 novembre.

In Coppa Italia di Promozione invece si è recuperata, partendo dal 13’ minuto, la gara Taurisano – Racale, sospesa lo scorso 31 ottobre per maltempo. Il match, valido per l’andata degli ottavi di finale ha premiato la formazione ospite allenata da Pietro Sportillo, leader anche in campionato, grazie al gol messo a segno dal giovane Torsello. Le partite di ritorno, che decreteranno le otto formazioni qualificate ai quarti di finale, si disputeranno giovedì 21 novembre.