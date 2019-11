Giù dalle mura del centro storico gallipolino, commerciante in Rianimazione

Non si esclude il gesto volontario da parte del 30enne precipitato dal parapetto della riviera Armando Diaz.

È precipitato da diversi metri, schiantandosi alla base delle mura storiche di Gallipoli. L’incidente ha visto come protagonista, un commerciante ambulante di 30 anni, che, dopo essersi affacciato sul parapetto della riviera Armando Diaz questo pomeriggio, è stato visto cadere giù per circa 10 metri. L’uomo è stato soccorso subito dai passanti: sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che trasferirlo presso il “Vito Fazzi” di Lecce dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri che stanno verificando la dinamica dell’episodio. Non si esclude un tentativo di suicidio.