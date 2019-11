Mega impianto fotovoltaico, il Comune pronto ad esprimere contrarietà

Il Comune di Nardò si dice pronto a dire no al progetto di una società di Bolzano.

L’amministrazione comunale di Nardò si dice pronta ad esprimere nero su bianco la propria, decisa, contrarietà all’impianto di produzione di energia da fonte solare Psaier, che la società Tecno.Energy s.r.l. di Bressanone (Bolzano) intende realizzare a nord del territorio neretino, al confine con il comune di Avetrana (immediatamente a ridosso della pista Nardò Technical Center).

Si tratta di un impianto con oltre 99 mila moduli fotovoltaici, di potenza complessiva di 46,615 MWp, su una superficie di quasi 44 ettari. Il parere dell’ente è richiesto nell’ambito del procedimento di autorizzazione della Regione Puglia (PUAR) che dovrà rilasciare anche il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). In questi giorni gli uffici stanno predisponendo una relazione con i motivi alla base della decisione di negare il via libera alla realizzazione dell’impianto. Decisivi sono, sostanzialmente, la fortissima occupazione del territorio (e quindi il consumo di suolo agrario) e il forte impatto visivo e paesaggistico.