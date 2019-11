Bandito solitario assalta tabaccheria, paura a Parabita

La rapina nel primo pomeriggio di ieri.

Bandito solitario prende di mira una tabaccheria e minaccia il proprietario con un coltello. E' accaduto ieri pomeriggio a Parabita: l'uomo ha fatto irruzione nella tabaccheria “Pisanelli” alle 15.30 circa con il volto coperto e il coltello in mano. Quando gli si è parato di fronte il titolare lo ha strattonato facendolo cadere e subito dopo si è impossessato del registratore di cassa fuggendo via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e un'ambulanza del 118 che ha soccorso il tabaccaio che, nella caduta, ha riportato per fortuna solo lievi ferite.