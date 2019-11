De Blasi, Lega: "Danni da maltempo, al lavoro per ottenere subito il sostegno dell’Europa"

Parlamentari europei della Lega al lavoro per ottenere procedure semplificate per gli aiuti al Salento.



“Ho ricevuto le rassicurazioni del nostro europarlamentare Massimo Casanova, eletto nella Circoscrizione Sud, circa l’impegno che la Lega sta mettendo per essere vicina ai territori e ai cittadini colpiti da gravi danni causati nei giorni scorsi dall’eccezionale ondata di maltempo, che ha colpito l’Italia e ha soprattutto messo in ginocchio settori nevralgici del nostro territorio. Mi riferisco, ovviamente, all’agricoltura, al commercio, al turismo, in particolare lidi e strutture balneari lungo la fascia ionica della nostra provincia”. Lo scrive il coordinatore provinciale della Lega Gianni De Blasi.