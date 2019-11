Un nuovo punto vendita per Deghi, il Ceo: "Investimenti per 10 milioni di euro"

Domani l’intervista all’imprenditore salentino Alberto Paglialunga, Ceo di Deghi spa, sarà pubblicata sul trimestrale nazionale Industria Felix Magazine abbinato a Il Sole 24 Ore.

È il ceo di Deghi SpA, il salentino Alberto Paglialunga, uno dei protagonisti del prossimo numero del trimestrale nazionale Industria Felix Magazine, in edicola da domani, venerdì 15 novembre, in tutta Italia in abbinamento a Il Sole 24 Ore. L’ascesa dell’azienda leader nel settore dei mobili e dell’arredo assurge nuovamente agli onori della cronaca nazionale per importanti investimenti in corso: «Stiamo realizzando - ha dichiarato Paglialunga - un investimento da 10 milioni di euro, che in parte sarà cofinanziato dalla Regione Puglia e triplicherà le nostre cubature per poter stoccare più merce e per garantire servizi migliori. Un progetto che offrirà nuovo valore aggiunto a Lecce e a tutto il Salento».

Un investimento che, tradotto dai numeri, consentirà tra un anno all'azienda leccese di aprire un nuovo punto vendita fisico di 1.200 metri quadrati con l'obiettivo di avvicinare chi è ancora legato alle dinamiche dell'acquisto tradizionale al mondo dell’e-commerce, in una prospettiva di customer experience multicanale.