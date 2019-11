Ordina da Amazon e riceve un pacco vuoto, si rivolge a Codici e ottiene il rimborso

Il pacco era stato manomesso e accettato da qualcuno diverso dal destinatario.

Ordina uno smartphone su Amazon e gli arriva un pacco vuoto. Lo sfortunato acquirente è un 18enne di Palermo residente a Lecce che ha deciso di rivolgersi all'associazione Codici per far valere i suoi diritti.

“Lo scorso 25 luglio – racconta il responsabile di Codici Puglia Stefano Gallotta – il ragazzo ha acquistato al prezzo di 330 euro un telefono cellulare su Amazon. Il prodotto è stato regolarmente consegnato il 28 luglio, ma a causa di un malfunzionamento, il giovane ha chiesto ed ottenuto dall'azienda di poterlo sostituire con un altro dispositivo della stessa marca e dello stesso modello”. È a questo punto che iniziano i problemi per il diciottenne. Presso la sua abitazione, un corriere sda consegna infatti l'11 ottobre un pacco con all'interno solo la cover, il cavo per la ricarica ed un messaggio di sda poste italiane con scritto: “Linea special 201 dentro sacco sigillato manca cellulare. Peso non conforme”.