Pedina e cerca di speronare la ex con l'auto: arrestato 49enne

Perseguita la ex e arriva a tentare di speronarla in auto. E' stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori continuati: si tratta di un 49enne di Mesagne che ieri, nella tarda serata, ha cominciato a pedinare la sua ex compagna in auto, fino al tentativo di speronamento. La vittima, una donna di 33 anni, ha fatto in tempo a telefonare ai militari avvertendoli della situazione di pericolo. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto i due erano ancora nelle rispettive vetture. Il 49enne è stato fermato e, dopo gli accertamenti di rito, condotto nel carcere di Brindisi.