Gallipoli dopo la tempesta, Minerva: "Oggi incontrerò Emiliano, stato di calamità in Cdm"

Iniziata la ricostruzione del lungomare distrutto dalla furia delle onde.



Si parlerà anche dei danni subiti da Gallipoli e dal Salento a causa del maltempo e non solo del disastro di Venezia nel corso del consiglio dei ministri convocato per oggi. Lo ha assicurato al sindaco Stefano Minerva il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

"Ho già avuto un contatto con il Ministro Francesco Boccia per riconoscere lo stato di calamità; lui stesso mi ha promesso che oggi porterà all’attenzione del Consiglio dei Ministri la questione - scrive il primo cittadino che aggiunge- in serata invece, incontrerò il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha risposto positivamente al nostro appello".



Intanto sul lugomare Galilei in zona Giudecca sono al lavoro da questa mattina ruspe e mezzi pesanti per liberare la strada dai detriri e preparare i lavori di ripristino della carreggiata e del lungomare completamente divelto dalla furia delle onde