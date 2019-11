Lutto nel mondo dell'arte: è scomparso Giancarlo Moscara

Nato nel 1940 a Lecce, viveva tra San Cesario e Cavallino.



Grafica, illustrazione, pittura: Giancarlo Moscara è stato un artista poliedrico. Se n'è andato ieri a 79 anni, dopo una vita dedicata all'arte. Nato a Lecce, Moscara aveva insegnato progettazione e decorazione pittorica all'Istituto d'Arte di Lecce dal 1959 al 1982. Dal 1968 e nel corso degli anni 70 si dedicò al disegno cosiddetto "politico" con matita, china e pennarello al fianco di altri artisti come Altan, Chiappori e Pericoli. Negli anni 80 e 90 la sua espressione di riferimento diventò l'acquerello e la sua attività di illustratore assunse un respiro nazionale grazie alle pubblicazioni su riviste per conto di colossi industriali e istituzioni. Negli anni 2000, da Lecce, si era mosso agevolmente tra le nuove forme digitali e le "carte dipinte impastate a mano".

Diverse personalità della cultura salentina hanno tributato un addio a Moscara sui social network nelle ultime ore. I funerali si svolgeranno in forma laica nei prossimi giorni.