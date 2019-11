Tregua temporanea, peggiora in serata: nuova perturbazione in arrivo

Dopo l'allontanamento della perturbazione il tempo sarà più stabile ma non mancheranno piogge sparse. Nuovo peggioramento atteso per domenica con temporali e forte vento.

SITUAZIONE La perturbazione responsabile del maltempo degli ultimi giorni si è definitivamente allontanata dall'Italia permettendo un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche al centro-sud.

Anche la nuova perturbazione in arrivo (la numero 6 di novembre), che sta per fare il suo ingresso nel Mediterraneo, per il momento non interesserà direttamente le nostre regioni colpendo nei prossimi giorni soprattutto centro e nord Italia.

Su Puglia e Basilicata vivremo quindi una provvisorio tregua dal maltempo con variabilità e temperature in leggero aumento mentre un peggioramento del tempo è atteso per la giornata di domenica quando torneranno temporali e forte vento.



IL TEMPO DI GIOVEDÌ Per la Puglia: giornata dal tempo variabile ma prevalentemente soleggiata e asciutta, fatta eccezione per le zone più interne del foggiano (specie monti dauni) dove potranno verificarsi piogge a carattere sparso. Verso sera il tempo tornerà a peggiorare anche sul basso Salento con veloci e isolati rovesci anche a carattere temporalesco.