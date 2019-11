Travolta da un’auto mentre attraversa la strada: anziana in gravissime condizioni

L’incidente nel tardo pomeriggio, quando l’anziana è stata travolta da una vettura. Le sue condizioni restano gravissime.

È stata investita da un’auto che transitava in via Lupiae, a Lecce, l’anziana, di 81 anni, che ora si trova in gravi condizioni al Fazzi. La donna stava attraversando il tratto tra via Pitagora e via Saponaro, quando in circostanze in via di definizione, è stata colpita dalla vettura.