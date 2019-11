Hotspot e videosorveglianza: wifi gratis nel perimetro magliese

Lo ha annunciato il sindaco Ernesto Toma, promettendo un ampliamento del servizio nei prossimi mesi.

Wifi gratuito all’interno del perimetro urbano di Maglie. Lo annuncia il sindaco Ernesto Toma: “Il Comune di Maglie ha attivato una convenzione per usufruire dell’erogazione di una serie di servizi che vanno dai punti hotspot pubblici in Piazza Aldo Moro, per la biblioteca comunale e per il museo alla connettività al sistema di videosorveglianza per la villetta Don Pino Palanga, e dell’area mercatale”.