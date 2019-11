Ogni giovedì microfono aperto per l’Archivio sonoro di comunità alla Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce.

Ogni giovedì (dalle 16 alle 20) nella sala uffici della Distilleria de Giorgi di San Cesario di Lecce, per il progetto Alchimie, appuntamento con il "microfono aperto" dell’Archivio Sonoro di Comunità. Il progetto parte dalla necessità di innescare processi virtuosi all’interno della comunità di San Cesario di Lecce che possano restituire alla collettività la consapevolezza identitaria legata al patrimonio fisico e culturale che gli appartiene con una particolare attenzione alla struttura della Distilleria De Giorgi.

Partendo dai racconti e dalla percezione sonora del luogo, grazie al tempo dell’ascolto che si oppone prepotentemente ai ritmi veloci cui siamo abituati dalla moderna comunicazione, si cerca un giusto tempo da dedicare alla riflessione da usare come mezzo di relazione, costruzione sociale, recupero del patrimonio immateriale della comunità e progettazione comune dei luoghi. Prendendo spunto dalle Mappe di Comunità e dagli Archivi Diaristici, l’ASC cercherà di indagare, rappresentare e contenere, il modo in cui la comunità tutta vede, percepisce, attribuisce valore al luogo in cui vive, alle sue memorie, alle sue trasformazioni, alla sua realtà attuale e a come vorrebbe che fosse in futuro, spingendola ad esplorare, esprimere e tutelare ciò che ritiene possa essere importante e di valore nei luoghi quotidiani.