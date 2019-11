Cittadinanza 0noraria di Trepuzzi per Liliana Segre

"E' un dovere civico esprimere vicinanza e fraterna gratitudine alla senatrice Segre"

Liliana Segre cittadina onoraria di Trepuzzi. Il sindaco Giuseppe Taurino e il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Capodieci (che ha curato l’istruttoria) in data odierna hanno protocollato la proposta di conferimento alla senatrice.



“Con la sua storia, la sua testimonianza, il suo coraggio, la sua umanità e con la sua cultura incarna pienamente i valori che accomunano i cittadini di Trepuzzi e in considerazione della sua storia personale, il coraggio e l’impegno civile con cui continua a svolgere la sua infaticabile e meritoria opera di memoria, battendosi contro ogni forma di intolleranza e odio, promuovendo campagne per i diritti umani al fine di debellare il razzismo e l’antisemitismo” si legge nelle motivazioni - un atto pubblico dovuto, per dare un segnale forte a quanti con le proprie dichiarazioni hanno trasformato la Senatrice in uno dei “bersagli preferiti” degli haters, gli odiatori della rete, che avvelenano il dibattito politico e, sempre più spesso, pretendono di riscrivere la storia mettendo perfino in dubbio i crimini commessi durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi di sterminio. È perciò un dovere civico esprimere vicinanza e fraterna gratitudine alla Senatrice Segre, in una sede pubblica e in una manifestazione ufficiale. Un gesto inequivocabile, per contrastare e prendere le distanze da ogni focolaio di odio, condannando senza se e senza ma l’operato di chi ha ancora pensa di poter rispolverare i caratteri distintivi dell’antisemitismo, dell’odio razziale e del richiamo all’ideologia nazifascista”.