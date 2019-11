Nuovi voli dalla Puglia: arriva il diretto Brindisi-Dublino

Si arricchisce l’offerta internazionale dell’Aeroporto del Salento: da Maggio 2020 la compagnia irlandese Aer Lingus volerà tra Dublino e Brindisi.



Dal prossimo 23 maggio 2020, e sino a tutto il 12 settembre, la compagnia Aer Lingus opererà il collegamento tra Dublino e Brindisi. La nuova destinazione, novità assoluta per lo scalo, segna l’esordio ufficiale del vettore irlandese nei cieli pugliesi. Il volo verrà operato con un Airbus A320 ogni martedì e sabato, con partenza da Dublino alle ore 5.50 (LT) e arrivo all’aeroporto del Salento alle ore 10.25 (LT). La partenza da Brindisi è prevista alle ore 11.15 (LT) con arrivo nella capitale irlandese alle ore 14.05 (LT).



Grazie a questo nuovo importante collegamento, l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi compie un ulteriore salto di qualità e conferma il ruolo strategico dello scalo nelle politiche attrattive di tutta l’area del Salento.

"Aer Lingus, la più antica compagnia di bandiera irlandese, ha scelto per la prima volta la Puglia, dichiara Tiziano Onesti Presidente di Aeroporti di Puglia. Un accordo importante per i nostri aeroporti che consente di rafforzare i collegamenti per quanti dalla costa orientale dell’Irlanda vorranno raggiungere il Salento. Allo stesso modo si potrà volare a Dublino, città che si colloca tra le mete più gradite in Europa . Il network della compagnia irlandese, inoltre, garantisce da Dublino collegamenti con una larga parte dell’Europa e con gli Stati Uniti. Il nuovo collegamento rappresenta un’altra opportunità per accorciare le distanze tra la Puglia, l’Europa e il resto del mondo. Aer Lingus, appartiene al gruppo Iag che, con British Airways, Iberia, Vueling e oggi anche Aer Lingus ha scelto i nostri aeroporti per volare su tutta Europa”.



Il volo si inserisce nel programma di espansione del network internazionale delineato nel documento di programmazione strategica di Aeroporti di Puglia e si raccorda con il piano "Puglia 365" di Pugliapromozione, funzionale alle esigenze di destagionalizzazione e apertura di nuovi mercati utili alla crescita del sistema turistico regionale.