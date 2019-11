Gallipoli, la strada diventa un "fiume"

Tra i Comuni costieri maggiormente danneggiati dal maltempo c'è Gallipoli. La zona più colpita è quella della "Giudecca", tradizionalmente più esposta alla furia del vento e del mare. Nella notte la furia del vento che agitava le onde ha portato il mare ad invadere le strade: così è come si presentava Via Barba questa mattina con auto sommerse dall'acqua.

Non distante altre scene di devastazione sul Lungomare Galilei: il vento ha staccato numerosi pezzi dalla facciata dell'ex Istituto Nautico in disuso e la risacca ha staccato pezzi di asfalto.



Video di Mario Forte e foto di Sandro Quintana