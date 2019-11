Il maltempo concede una tregua: nuova allerta per il weekend

Il ciclone Detlef (con presunte caratteristiche di piccolo uragano mediterraneo o medicane , da verificare) ha fatto landfall (ossia ha raggiunto la terraferma) proprio poche ore fa e ora si trova già tra Puglia settentrionale e Adriatico centrale.

Il ciclone è ormai in fase di graduale colmamento e sta perdendo gradualmente energia: la piena fase di maturità del ciclone è ben rappresentata anche dall'ampio fronte occluso (linea fucsia coi triangolini e i semicerchi alternati), ossia dalla "sovrapposizione" del fronte freddo a quello caldo.



In giornata, quindi i venti tempestosi tenderanno gradualmente ad attenuarsi, in modo netto in serata. Ancora spazio per isolati rovesci e/o temporali.



Il mediterraneo centrale si prepara a ricevere un'altra intensa circolazione depressionaria che questa volta interesserà maggiormente i bacini centro-settentrionali italiani, riuscendo, però, al contempo a far sentire la sua presenza anche sul Salento.



Il TEMPO subirà un nuovo peggioramento, con nuvole via via più frequenti che, domenica, daranno luogo a delle piogge o dei rovesci; dopo un parziale miglioramento nuovi fenomeni potrebbero giungere lunedì.



Il VENTO soffierà ancora dai quadranti meridionali con nuovi rinforzi tra sabato e domenica.



TEMPERATURE stabili al di sopra dei valori medi del periodo.



