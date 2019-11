EURES: Offerte di lavoro in vari stati europei

Dall'Ufficio Coordinamento Nazionale EURES, le offerte di seguito specificate.



Autisti in Germania:



https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/id/521985



Conducenti mezzi pubblici in Francia:



https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/id/545579



Farmacisti in Irlanda:



nehttps://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/id/448467



Farmacisti in Svezia:



https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/id/534186



Personale HO.RE.CA. in Austria:



https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/id/447582



Personale in vari settori in Germania:



https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/id/519449



Addetti alla lavorazione delle carni in Irlanda:



https://bit.ly/2pyyNuC



Personale nel settore viaggi in Bulgaria:



https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/id/544197



Personale in vari settori per Malta, Danimarca e Svezia:



https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/id/546779



In allegato alle notizie pubblicate troverete il link all’offerta di lavoro specifica e gli ulteriori dettagli.





Per candidarsi seguire le indicazioni della locandina scaricabile al link, ed inserire in cc, per ogni candidatura, eurespuglia@regione.it e in oggetto la qualifica e la nazione.