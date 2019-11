Fiamme a un fazzolettino di carta: scoppia l'incendio nel bar Martinucci

L'episodio questa mattina presso la caffetteria di Maglie.



Fiamme nel bar Martinucci di Maglie: bruciano le provviste stipate nel deposito. I vigili del fuoco del distaccamento di Maglie sono intervenuti questa mattina presso la caffetteria per domare un incendio sviluppatosi nel seminterrato. Stando a quanto raccontato dai dipendetni, a innescare il rogo non un corto circuito, ma probabilmente un fazzolettino di carta dato alle fiamme: non si sa ancora se si sia trattato di un corto circuito o piuttosto un atto vandalico. I danni sono ancora in fase di valutazione. Il bar al momento è chiuso in attesa di verificare l'agibilità.