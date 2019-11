Il maltempo nella notte flagella la costa ionica: il mare invade le strade

Devastate le marine dove il mare ha inghiottito le spiagge invadendo la carreggiata. La violenta mareggiata a fatto registrare onde fino a 8 metri di altezza.



L'uragano mediterraneo ha messo in ginocchio il Salento. La seconda ondata di questa notte ha causato molti danni soprattutto alle marine del litorale ionico. A Torre Lapillo e Porto Cesareo il mare ha inghiottito le spiagge e invaso le strade, trasportando per centinaia di metri le barche dei pescatri ormeggiate nel porto. Situazione simile anche a Gallipoli, dove le onde si sono riversate i strada come un fiume in piena. Devastate anche Santa Caterina, Santa Maria al Bagno e Ugento, dove la violenta mareggiata ha fatto registrare onde fino a 8 metri: il mare grosso ha distrutto i muri di recinzione invadendo la carreggiata.



