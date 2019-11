Allerta per il vento, Alliste, Melissano e Racale chiudono le scuole anche domani

Diverso il discorso per la maggior parte degli altri comuni, dove le lezioni riprenderanno regolarmente.

Il ridimensionamento dell’allarme da parte della Protezione civile per quanto riguarda la pioggia non ha convinto i sindaci di Melissano, Alliste e Racale che hanno deciso di prolungare la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani.

La motivazione ricade nell’allerta meteo arancione prevista per il vento che potrebbe causare seri danni alle strutture scolastiche.