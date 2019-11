Palestra polifunzionale a Lecce, domani l'avvio dei lavori

Al via i lavori della Palestra polifunzionale San Giuseppe da Copertino a Lecce, di proprietà della Provincia di Lecce.

Domani, 13 novembre, alle ore 12, il direttore dei lavori consegnerà, con apposito verbale, il cantiere all’impresa Edilcostruzioni di Santa Cesarea, aggiudicataria dell’appalto.

Con un importo complessivo di 416mila euro, messi a disposizione dall’Ente provinciale, l’immobile in via Caduti di Nassiriya, costruito nel 1998 e tra le infrastrutture sportive più importanti del territorio provinciale, sarà interessato da lavori di risanamento e adeguamento, per poi essere restituito alla collettività.

“Strategico centro polifunzionale” lo aveva definito il presidente Stefano Minerva subito dopo la sua elezione alla guida di Palazzo dei Celestini, ponendo l’obiettivo e l’impegno di avviarne il riutilizzo. Così come sta avvenendo a distanza di un anno, grazie al lavoro di squadra tra istituzioni e al lavoro degli uffici tecnici.