Basket in carrozzina, Lupiae Team Salento: buona la prima

Il tempo di prendere fiato e via, Lupiae Team Salento - Montescaglioso: 16-0. Un inizio da incubo quello vissuto domenica scorsa, sul parquet leccese, dalla neonata formazione della provincia di Matera di basket in carrozzina.

Dall’altra parte, la Storia wheelchair basketball del sud Italia: il Lecce, a cui è bastato il primo quarto per mettere al sicuro la vittoria. Un debutto, quindi, da prima della classe della Serie B per la Lupiae Team Salento che dinanzi al proprio pubblico e alla presenza di Fernando Zappile, presidente della Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) e delle autorità istituzionali della Basilicata e Comune di Lecce, ha messo in mostra un collettivo che si candida ufficialmente a vincere il girone D.

Un domenica di sport e spettacolo grazie anche alla presenza dei “The Lesionati”, i celebri youtuber del Salento, che con le loro incursioni sugli spalti hanno ulteriormente alzato la temperatura del tifo a sostegno dei colori giallo-blu. Al termine, applausi per tutti per uno show sotto canestro, da entrambe le parti, che ha ulteriormente rafforzato la cultura dello sport per questa disciplina sempre più seguita e amata dal pubblico leccese.

Basket in carrozzina, Serie B girone D

Il match in cifre

Lupiae Team Salento – Boys Nova Salus Montescaglioso: 53-37

Parziali di tempo: 16-4; 7-6; 16-14; 14--13

Arbitri: Lastella di Bari e Materazzo di Taranto

Score

Lupiae Team Salento: Calò 17, Montano 17, Spedicato 9, Guarascio 4, Longo 4, De nuccio 2, Carichino, Coi, Bozzicolonna, Bottazzo, Dell’Orco e Gioia. Allenatore: Calo, vice allenatore: Bortone. Dirigente: Garzya.

Boys Nova Salus: Frisenda 5; Latagliata 4; Eletto 9; Sansolino 5; Stella 3, Ciaglia 2, Genchi 3, Micunco 2, Salvatore 4. Labellarte e Cataldo. Allenatore: L’Ingesso.

Prossimo match

2^ giornata del campionato di basket in carrozzina, girone D

Sabato 16 novembre 2019, “PalaVentura” di Lecce

Lupiae Team Salento – I Ragazzi di Panormus (Palermo)

Palla a due a partire dalle ore 16.30. Ingresso libero.