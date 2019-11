Showy Boys, in Serie D vittoria contro il Frascolla Taranto

Secondo successo per la formazione maggiore della Showy Boys che milita nel campionato regionale di serie D e composta quasi completamente da atleti under 18 e under 19.

Dopo la bella vittoria in casa della Polisportiva 74020, i bianco-verdi si ripetono e ora con un netto 3-0 che ha un valore differente. Il match contro il Frascolla Taranto, infatti, era la prima gara casalinga per la Showy Boys nella stagione sportiva 2019-20. All’invito lanciato in settimana da giocatori, tecnici e dirigenti hanno risposto in tantissimi: tifosi, famiglie e allievi del settore giovanile presenti in gran numero sulle gradinate del palazzetto dello Sport “Fernando Panico” a sostenere la giovane compagine bianco-verde. Festa sugli spalti e in campo per una gara che la Showy Boys ha giocato con grande attenzione. Nulla hanno potuto i ragazzi del Frascolla Taranto al cospetto di una formazione di casa agguerrita e decisa a ben figurare davanti alla propria tifoseria. Un passo in avanti in classifica e soprattutto segnali importanti per il tecnico Gianluca Nuzzo per la crescita tecnica e caratteriale dei suoi giocatori. La terza giornata di campionato vedrà la Showy Boys impegnata ad Andrano contro il Marittima (domenica 17 novembre alle ore 18 alla palestra dell’Istituto Comprensivo).