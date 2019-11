La "marmotta" va a segno a Torre Lapillo, furto al bancomat della BCC Leverano

La banda in fuga con un bottino da migliaia di euro.



Non si sono fatti scoraggiare dal maltempo in arrivo e sono riusciti nell'intento di svaligiare lo sportello bancomat della Bcc di Leverano. Il colpo è stato messo a segno nella notte ai danni della filiale in via Palmieri a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo. La tecnica usata è quella già sperimentata della “marmotta”: i banditi con una carica esplosiva hanno divelto lo sportello automatico e si sono appropriati dei soldi custoditi all'interno per poi fuggire indisturbati con la cassa. Il bottino non è ancora stato quantificato ma dovrebbe superare i 10mila euro. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Norm della Compagnia di Campi Salentina.



foto repertorio