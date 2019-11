La furia del mare devasta la costa, a Porto Cesareo barche alla deriva e un maneggio distrutto

Polemiche per la mancata chiusura delle scuole a Nardò e Gallipoli.

La furia del vento si fa sentire nell'entroterra ma si esprime nella forma più violenta e spettacolare sulla costa. In molte località costiere dello Ionio e dell'Adriatico si contano i danni causati dalle mareggiate.

Le più colpite sono le strutture balneari (nel video il lido dei Pirati quasi distrutto) a ridosso delle spiagge e della costa: a Porto Cesareo la furia delle onde ha scagliato sulla costa due imbarcazioni a vela in località primo Ponte, sulla riviera di Ponente e ha praticamente raso al suolo il maneggio "Sette Nani".

Cartellonistica e pali divelti anche a Gallipoli dove in tanti, nonostante non ci fosse alcuna ordinanza da parte del sindaco, hanno preferito non portare i figli a scuola manifestando il loro disappunto sulla pagina ufficiale del Comune. Stessa reazione a Nardò dove alcuni cittadini si sono lamentati per la mancata chiusura delle scuole.



Foto e video Gianulca Colelli e pagina Servizi e Disservizi Porto Cesareo