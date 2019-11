Educazione alla cittadinanza globale: successo per il progetto "Prendiamoci per mano"

Si è conclusa ieri con una partecipazione numerosa presso il Polo II di Galatina la settimana di formazione per il progetto "Prendiamoci per mano" condotta dallo staff dell'associazione ANIP di Lecce.



Come negli incontri presso IC di Cavallino e il Polo I a Nardò, sono state moltissime le insegnanti che hanno aderito all'iniziativa e, per competenza e per vivacità degli interventi, si sono distinte sul piano nazionale rivelandosi come le vere protagoniste dell'educazione alla cittadinanza globale.



ANIP ha dato il via in Salento alla settimana di formazione sull'Educazione alla Cittadinanza Globale ECG 2019-20 entro il progetto "Prendiamoci per mano" coordinato da CBM Italia e finanziato da AICS, che vede coinvolti 3 istituiti comprensivi nel Leccese: I.C. di Cavallino, I. C. Polo 1 di Nardò e l'I. C. Polo 2 a Galatina.



È stato un successo di partecipazione e la formazione ha coinvolto i consigli di classe delle tre scuole accogliendo il corpo docenti in plenaria con un'adesione che ha superato ogni aspettativa.