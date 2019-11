Promozione, 10° giornata di Campionato: conferme in classifica

Conferme in testa e in coda alla classifica di Promozione dopo la decima giornata di campionato.



Racale, Matino e Manduria vincono e convincono, conservando rispettivamente la prima, seconda e terza poltrona del girone. La capolista grazie al gol di Casalino, espugna il terreno di Novoli e porta a casa tre punti fondamentali per il proprio cammino. La squadra di Sportillo sale così ad 8 successi in campionato e conserva la miglior difesa con sole cinque reti subite.



Il Matino, largamente vittorioso tra le mura amiche contro l’Aradeo, insegue con due lunghezze di ritardo e si conferma miglior attacco con 26 gol realizzati. Sorprendentemente terza invece la neopromossa Manduria allenata da mister Gianluca Cosma. Sugli scudi l’attaccante Birtolo, autore di tre gol, che raggiunge in vetta alla classifica dei bomber, Doukoure del Matino, entrambi artefici di 9 segnature.



Successo convincente anche per l’Avetrana che batte il Leverano, terz’ultimo e in caduta libera, e avanza al quarto posto in classifica. Zona play off raggiunta anche dal Maglie, vittoriosa per 3 a 2 nella trasferta di Carovigno, formazione con la peggiore difesa del girone con 27 gol incassati. Exploit anche dello Scorrano di mister Manco, che rifila un tennistico 6 a 0 ad un Veglie, confuso e ridotto in 9 uomini dalle espulsioni di Lillo e Zecca. Punti importanti conquistati inoltre dal Taurisano, in casa contro l’Ostuni e dal Brilla Campi di Patruno contro il fanalino di coda Uggiano.





Risultati 10^ giornata di Promozione, gir.B



AS Avetrana – S.F Leverano: 3 a 0



Brilla Campi - Uggiano: 2 a 1



Carovigno – T. Maglie: 2 a 3



DC Scorrano - Veglie: 6 a 0



Manduria - Sava: 3 a 2



Novoli - Atl. Racale: 0 a 1



Taurisano - Ostuni: 2 a 1



V. Matino - Aradeo: 5 a 0



Classifica: Racale 25; Matino 23, Manduria 21; Avetrana 18; Ostuni 16, T.Maglie 16; Sava 15, Novoli 15, B.Campi 15; Taurisano 14; Aradeo 10; DC Scorrano 10; Veglie 6, S.F.Leverano 6; Carovigno 4; Uggiano 2.