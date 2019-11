Raffiche di vento e nubifragi in tutta la Puglia, dirottati due voli da Milano

Disagi in tutta la Puglia. Strade chiuse a causa della caduta di alberi sulla carreggiata.



La pioggia e il maltempo intenso che si sono abbattuti in queste ore su tutta la Regione hanno creato disagi e pericoli sulle strade per i numerosi alberi e cartelloni pubblicitari abbattuti e nei centri abitati. Fortunatamente l'allerta arancione lanciata dalla Protezione Civile con la chiusura di molte scuole, ha ridotto sensibilmente il traffico e di conseguenza contenuto i possibili rischi.

Ad Altamura uno scuolabus è stato sommerso dalla pioggia ma fortunatamente non c'è stato alcun ferito.

Ad Adelfia il vento ha rovinato la festa in onore di san Trifone abbattendo completamente le luminarie, due voli da e per l'aeroporto di Bari sono stati dirottati su Brindisi questa mattina: si tratta dei sue voli Ryanair e Alitalia da Milano.

Nel Brindisino una tromba d'aria si è abbattuta a Mesagne e un forte nubifragio ha impervesato sulla città costringendo alla chiusura del cimitero e del Monumento al marinaio.

Anche la provincia di Taranto è flagellata dal maltempo: a Ginosa e Manduria gli allagamenti hanno costretto alcune persone ad abbandonare le case per precauzione.



Foto Meteone e Protezione civile Salento