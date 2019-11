Ciclone Mediterraneo sul Salento, raffiche a 120 km/h: la conta dei danni in diretta

Allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile: centinaia gli alberi rasi al suolo dal forte vento, a Maglie un albero è crollato, a Castro un'impalcatura è stata abbattuta.



La bufera sferza il Salento. È allerta meteo arancione in tutta la Puglia a causa del ciclone Mediterraneo che in questa ore sta attraversando la nostra Regione. Forti disagi stanno interessando tutto il territorio: centinaia di alberi rasi al suolo dal forte vento, a Castro un'impalcatura è crollata nei pressi dell'isola del sole, mentre a Maglie un muro è stato abbattuto.

Raffiche fino a 120 km/h sul versante ionico con una vera e propria tromba marina che ha attraversato Gallipoli.



Il sindaco di Nardò ha invitato tutti i cittadini alla massima prudenza a causa dell'intensificarsi delle precipitazioni e del vento.

"La caduta di due alberi - si legge in un comunicato - ha provocato rispettivamente la chiusura di strada Li Santi e della Pagani-Posto di Blocco, che risultano non percorribili sino al termine delle operazioni di sgombero della carreggiata.

In città i bidoncini per la raccolta differenziata, non ancora ritirati dalla sede stradale e spostati dal forte vento, stanno costituendo intralcio o motivo di pericolo per le automobili in transito. Si prega pertano i proprietari di ritirarli immediatamente.