Allerta meteo arancione sul Salento: decisa la chiusura delle scuole

Decisione già presa a Lecce e in un'altra decina di comuni: riflessioni in corso a Salve e Ugento.

I venti di burrasca in arrivo sul Salento per domani hanno spinto i sindaci del Salento a chiudere le scuole. Dalla protezione civile regionale è partita un'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico, valida dalle 20 di lunedì 11 e per le successive 24 ore: “Sono previsti venti di burrasca dai quadranti sudorientali con rinforzi da burrasca forte a tempesta”.