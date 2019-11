Giornata mondiale della gentilezza, l'adesione dei medici leccesi

Il presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri De Giorgi: “Per noi una risposta dovuta e sentita”.

Il 13 novembre si celebra in tutto il mondo la “giornata della gentilezza”. L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Lecce (insieme a molte altre istituzioni) testimonierà la sua presenza e il suo contributo in una serie di iniziative che si articoleranno per tutta la giornata: in una cornice caratterizzata dalla partecipazione di studenti, artisti in varie performances, saranno allestiti ambulatori dove gli specialisti offriranno gratuitamente il loro apporto professionale con visite e indagini strumentali effettuate nelle zone periferiche e più disagiate della città di Lecce in un simbolico abbraccio di accoglienza e rispetto.