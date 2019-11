Showy boys, successi per under 16 e under 18

Due vittorie in casa Showy Boys Galatina. Gli allievi della Scuola Volley si sono distinti nei campionati provinciali di categoria under 18 e under 16 maschile.

Martedì 5 novembre, i bianco-verdi under 18 hanno disputato l’incontro contro i pari età del Volley Draghi Matino-Nociglia. Sul campo della palestra dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di Noha, la Showy Boys si è aggiudicata, in meno di un’ora, un match che è sempre stato nelle sue mani come si evince dai parziali di 25-13, 25-12 e 25-10. Nel prossimo turno di campionato, i ragazzi bianco-verdi sono attesi dalla sfida in casa dell’Aurispa Alessano.

Risultato positivo anche nel campionato under 16 dove il team galatinese ha conquistato i tre punti in palio nella sfida esterna con la Pallavolo Marittima. Nella palestra dell’Istituto Comprensivo di Diso, la Showy Boys gioca una buona gara e con mister Nuzzo che dà spazio a tutti i suoi giovani pallavolisti. Uno 0-3 senza intoppi che sul tabellino registra i parziali di 17-25, 18-25, 19-25.

La compagine under 16 tornerà in campo Venerdì 15 novembre per affrontare, tra le mura amiche, il Progetto Azzurra Alessano (ore 19 alla palestra Istituto Comprensivo Polo 2 di Noha).