Deghi, buona gara col Martina ma sconfitta di misura

Stop non meritato per la Deghi Calcio in casa di una big. Rientro senza punti per Antonio Laghezza e compagni dalla trasferta di Martina Franca.

Finisce 0-1 per la compagine della Valle d’Itria, grazie a un calcio di rigore concesso dal direttore di gara nei secondi finali del primo tempo. Un episodio dubbio, rispetto al quale rimangono tutti i contorni dell’incertezza ma che ha di fatto deciso la contesa.

Una gara ben condotta dalla Deghi Calcio che per lunghi tratti del match ha messo alle corde la formazione martinese, limitando al massimo la pericolosità dell’undici locale. Forma fisica importante, un piano tattico ben visibile, l’idea di un gioco capace di produrre pericolosità. Se nel primo tempo manca l’ultimo guizzo davanti alla porta avversaria, la Deghi aumenta il livello di pericolosità nei secondi 45’di gioco. A più riprese, l’undici orange va vicina al pareggio. Da segnalare una sortita offensiva di Max Pinto che manca di un nulla l’impatto col pallone, una conclusione dai 16 metri di Eugenio Palma che lambisce il palo a portiere battuto e nei minuti di recupero un colpo di testa di Marco Greco che esce appena sopra la traversa.

Al triplice fischio finale ci sono applausi per la Deghi Calcio. Una prova importante che di certo per i ragazzi di mister Vanni Simone sarà un viatico positivo in vista dei prossimi impegni di campionato. Oltre al risultato negativo, apprensione per l’infortunio occorso nella ripresa ad Antonio Di Silvestro al vero esordio stagionale dopo una prima parte di campionato segnata da guai fisici.

«Abbiamo disputato un’ottima partita – sottolinea a fine gara Fabrice Deffo – contro un avversario costruito per primeggiare, ma il risultato non ci ha sorriso. La squadra ha dimostrato le sue qualità, peccato per il finale». L’esperto centrale difensivo della Deghi Calcio è stato protagonista suo malgrado dell’episodio che di fatto ha deciso la partita. In chiusura di primo tempo, è parso intervenire sul pallone e non sull’avversario così come ricostruito dall’arbitro. «Un intervento regolare, ho toccato la palla e non ho interferito in alcun modo sull’azione dell’attaccante del Martina. Il calcio di rigore – dice ancora Deffo - non doveva essere concesso, invece ha regalato la vittoria ai padroni di casa». Una sconfitta immeritata per la compagine del patron Alberto Paglialunga che continua a ricevere complimenti ma raccoglie sul campo molto meno di quanto meriti. «Da martedì dobbiamo ripartire da quanto fatto nelle ultime gare, più forti di prima. Ci sono tutte le possibilità per fare bene e lo dobbiamo fare. Sono convinto che ci siano i mezzi per risalire e ritagliarci una nostra dimensione – l’auspicio finale del difensore della Deghi Calcio, Fabrice Deffo – e i risultati di certo arriveranno».

Domenica prossima, sfida casalinga per la Deghi Calcio. Avversario per il match valido per l’11esima giornata del torneo di Eccellenza sarà il San Marco.