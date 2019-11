Rissa nella movida leccese finisce nel sangue: accoltellato un 27enne

L’episodio nella notte di sabato scorso: due i ragazzi feriti, si cercano i responsabili.

Una rissa nel cuore della movida leccese è sfociata nel sangue con un accoltellamento ai danni di un 27enne, finito al “Fazzi”, sabato notte. L’episodio cruento è avvenuto in piazzetta Santa Chiara, in seguito ad una lite degenerata tra giovani.

A farne le spese, per l’appunto un 27enne, ferito da un coltello, al polso, e un amico che ha riportato lesioni meno gravi. Ad allertare i soccorsi sarebbe stata una donna, testimone visiva dei fatti.