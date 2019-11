Serie C, per Galatone battuta d'arresto: Gioia s'impone 3 a 1

Alla seconda giornata di campionato, arriva il primo ko stagionale per la Camer Gas & Power Galatone: al palazzetto di Gioia del Colle gli uomini di Rudy Alemanno escono sconfitti per 3 a 1 contro la Asd Pallavolo Gioia.

Prestazione opaca quella del primo match in trasferta nel Campionato Nazionale di primo livello di serie C maschile, giocato sabato pomeriggio, con il roster bianco-verde che non entra mai realmente in partita e risulta falloso per tutta la gara su tutti i fondamentali.

Si ferma sul 25-16 in favore degli avversari il tabellone del primo set, con il sestetto allestito dal dg Alberto Papa surclassato dopo una lunga interruzione della gara a causa di alcuni problemi tecnici all’illuminazione dell’impianto. La reazione sembra arrivare nella seconda frazione, quando capitan Dantoni e compagni si impongono per 20-25, ma la storia che raccontano gli altri due set (conclusi sul 25-20 e 25-19) vede i salentini cedere in un march che si poteva di certo affrontare diversamente.

Nemmeno la girandola di sostituzioni ha sortito i frutti sperati, e ora per il team e per mister Alemanno è tempo di riflettere e fare tesoro della sconfitta, soprattutto per quanto riguarda l’approccio alla gara: “Una costante negativa fin dalle prime amichevoli stagionali – dichiara il tecnico neretino – c'è da lavorare sul campo e nella testa dei giocatori: è compito mio e mi prendo tutte le responsabilità per questa battuta d'arresto contro una squadra grintosa ma abbordabile nei valori”.

L’appuntamento per tornare a sorridere è segnato per domenica prossima: tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Sannicola (fischio d’inizio alle 18:30), la società del presidente Giuseppe Giuri riceverà la Giocoleria Virtus Potenza, che ha collezionato come i bianco-verdi una vittoria e una sconfitta.