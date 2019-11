BPER Banca assume: si cercano 645 lavoratori

BPER Banca a fronte di 1289 uscite volontarie di personale, come previsto dal piano industriale 2019-2021, assumerà 645 persone entro il 2021. La Banca Popolare dell’Emilia Romagna infatti ha siglato un accordo il 30 ottobre 2019 con le Organizzazioni Sindacali per l’attuazione degli obiettivi previsti.



BPER – Banca Popolare dell’Emilia Romagna è una società bancaria italiana, capogruppo del Gruppo BPER che è presente in 18 regioni con circa 1.170 filiali, oltre 11.500 dipendenti e 2 milioni di clienti.





I dettagli