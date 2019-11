Undici pedoni investiti solo nel 2018, in viale Calasso due nuovi passaggi pedonali

Uno dei due attraversamenti sarà sopraelevato per consentire il passaggio da una parte all'altra del viale in tutta sicurezza.

Ben 215 incidenti nel biennio 2016-2018 e 11 pedoni investiti solo nel 2018: viale Calasso, l'asse che collega la rotatoria di piazza dei Bastioni all'obelisco, è una delle strade più pericolose di Lecce. Per provare ad arginare l'incidentalità su viale Calasso, l'amministrazione ha previsto la realizzazione di due passaggi pedonali, uno sopraelevato e l'altro in piano con la sede stradale. Il primo, sopraelevato, sarà realizzato in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio Sperimentale Tabacchi, nel punto di maggiore accelerazione delle auto sul viale, e consentirà il passaggio sicuro da un lato all'altro del viale ai pedoni e in particolare ai disabili in carrozzina, visto che, ad oggi, non esistono scivoli e rampe. Il secondo sarà realizzato, invece, vicino alla rotatoria e sarà al livello del piano stradale.