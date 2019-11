Agrogepaciok: premio a Bros' per la stella Michelin

Martedì 12 novembre, giornata ricca di ospiti ad Agrogepaciok, 14° Salone nazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare organizzato negli spazi di Lecce Fiere da Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro.

Alle 17.30, nel Forum di Cucina, la fiera ospiterà per la prima volta Floriano Pellegrino e Isabella Potì, la giovane coppia di chef a capo del ristorante Bros’ di Lecce che ha riconfermato la stella Michelin – unica nella provincia di Lecce - anche per il 2020. I due chef riceveranno un riconoscimento dalle mani del presidente della Camera di commercio di Lecce Alfredo Prete e dell’organizzatore di Agrogepaciok Carmine Notaro. “Competenza, scelte di qualità ed un pizzico di giovane follia che esalta con originalità i sapori delle nostre tradizioni. Grazie da una terra che rappresentate al meglio”, recita la motivazione del premio.

Floriano Pellegrino e Isabella Potì sono due giovani promesse dell’alta cucina italiana: lui ha (quasi) 29 anni, è chef executive e proprietario di Bros’, lei di anni ne ha (quasi) 24 ed è head chef nonché co-proprietaria del ristorante. Entrambi da giovanissimi hanno viaggiato molto e si sono formati lavorando in alcuni dei più grandi ristoranti d’Europa. Da quando hanno aperto il Bros’ a Lecce, nel dicembre 2015, hanno fatto subito parlare della loro cucina ed entrambi sono finiti sulle pagine di Forbes nella lista dei 30 Under 30 più influenti. “Sono stati quattro anni di lavoro belli e tosti e lo saranno ancora di più quelli che verranno – commentano i due giovani chef - però siamo molto orgogliosi di essere riconosciuti sul territorio, per noi è davvero importante, perché in questo momento abbiamo bisogno di un Salento coeso e consapevole della meta da raggiungere: è arrivata l’occasione di dimostrare veramente quanto valiamo, di lavorare duro tutti insieme per far diventare il Salento una meta gastronomica non solo di livello nazionale, ma internazionale”.

Nel Forum di Pasticceria coordinato dal maestro Giuseppe Zippo con l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, arriverà invece il giovane Team italiano vincitore della medaglia di bronzo alla Coupe du Monde de la Pâtisserie - Lione 2019, formato da Andrea Restuccia, Mattia Cortinovis e Lorenzo Puca insieme al loro allenatore Alessandro Dalmasso. Dalle 11 alle 17, realizzeranno in diretta una pièce in zucchero artistico e dessert vegani tra cui il loro ormai famoso “Fiore degli abissi”. Poi dalle 18 alle 19, focus su “Come nasce una mono moderna” con Alessandro Franchini.

E ancora, nel Forum di Cucina a cura dell’Associazione Cuochi Lecce-Fic guidata da Donato Micaletto, dalle 10 alle 15.30 i riflettori saranno puntati sulla sesta edizione del contest nazionale “Birrangolo in Cucina” organizzato da Agrogepaciok in collaborazione con Momo Lab e riservato a maggiorenni attivi in cucine di ristoranti. Ai concorrenti è richiesto un personale accostamento tra birra artigianale e cibo. Tema di quest’anno è “Salento con gusto”: nella preparazione del piatto, è richiesto l’utilizzo di pesce azzurro, pomodoro secco e patata di Galatina. Dalle 16 alle 19, da non perdere la preparazione in diretta di finger food a cura dello chef Simone De Siato.

E ancora, nel Forum di Panificazione, a cura del tecnico Polin Angelo della Bona, si terranno per tutto il giorno laboratori in diretta con degustazione di pan dolce e focacce dolci, panini in varie tipologie, zoccoletti farciti, pizza e focaccia, ciabatte con l’utilizzo tre tipi di farine, grissini e preparazione impasti. Infine nelForum di Pizzeria,coordinato da Marco Paladini con il gruppo Maestri Pizzaioli Gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Lecce, tema del giorno è “Mangiare una bella pizza”: in programma dimostrazioni e incontri sul mondo della pizza gourmet (a cura di Angelo D’Amico di Mpgs in collaborazione la chef Tiziana Perlangeli) e sui requisiti necessari per presentare una pizza (servizio, competenza e formazione del personale).

Anche nella giornata di martedì, dalle 13.30 alle 15 e dalle 17 alle 19, si terranno degustazioni aperte al pubblico in tutti e quattro i Forum, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Tria Corda Onlus per il progetto del Polo pediatrico del Salento. In serata, inoltre,presso Ilex Disco & Restaurant a Lizzanello, si terrà anche una cena di beneficenza a sostegno della raccolta fondi per Tria Corda, organizzata da Agrogepaciok, Confcommercio e Confartigianato Imprese Lecce in collaborazione con Associazione Cuochi Salentini, Associazione Pasticceri Salentini e Mpgs, con il sostegno di Ristorante Semiserio, Ilex Disco & Restaurant, Officine Alimentari, Linciano, F&M, Mangiatorella, Kalé Cora (inizio previsto alle ore 21, per info e prenotazioni contattare 0832457864 oppure scrivere a info@agrogepaciok.it) .

IL SALONE – Sono oltre 400 i marchi in “vetrina”, tantissime le novità in esposizione e poi grandi chef, maestri e allievi, operatori e buyers, da tutta l’Italia, con competenza e passione: forse solo un drone potrebbe dare l’idea della completezza di offerta che, fino a mercoledì prossimo, propone il 14° Salone nazionale Agrogepaciok. Una fiera molto attesa dagli operatori del settore, ma anche dagli appassionati, interessati a conoscere le ultime tendenze e innovazioni (dalle materie prime alle attrezzature e accessori), testare nuovi prodotti e confrontarsi con i più rinomati maestri ed esperti nei settori del dolciario artigianale, gelateria, caffetteria, pizzeria, panificazione e ristorazione.

Presentato da Camera di Commercio, Confartigianato Imprese, Confcommercio, Confindustria, Confesercenti, Cna e Coldiretti di Lecce, il Salone è organizzato da Eventi Marketing & Communication con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Provincia e Comune di Lecce, con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - e con l’attiva collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, dell’Associazione Cuochi Lecce aderente a Fic (Federazione italiana cuochi) e dei Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Lecce. Media partner è la rivista Pasticceria Internazionale, punto d’incontro dei professionisti del settore sin dal 1978.