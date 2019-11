Due casi di Tbc tra i detenuti del carcere di Lecce, Osapp: "Poliziotti tenuti all'oscuro"

Due detenuti affetti da Tbc e i poliziotti penitenziari ne sono rimasti ignari. La denuncia è del vice segretario regionale Osapp Puglia Ruggiero Damato.

“Sono passati pochi giorni dal grave episodio di un detenuto affetto da TBC entrato in contatto con alcuni agenti di polizia penitenziaria per i quali, ancora oggi, non è stato disposto nessun accertamento; ieri un altro caso di un detenuto inviato presso il reparto speciale del Vito Fazzi per problemi psichiatrici che, si è scoperto, era sotto trattamento terapeutico sanitario per infezione da TBC, al momento non infettivo. Rimane l'evento grave in quanto i poliziotti adibiti al trasporto in ospedale e chi lo sta piantonando non è stato messo a corrente di tale patologia, al contrario di quello che prevede il protocollo che prevede di mettere in atto le dovute precauzioni attraverso l'uso di mascherine e profilassi”.