Ritrovato l'80enne scomparso ieri: al Fazzi per accertamenti

L'uomo è stato ritrovato e condotto all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.



È stato ritrovato l'anziano scomparso ieri mattina a Monteroni. Vittorio Quarta, 80 anni, era uscito ieri per una passeggiata, ma l'arrivo del maltempo e il suo mancato ritorno in casa avevano scatenato la preoccupazione dei familiari.

Già nella giornata di ieri le ricerche erano cominciate nella zona di Monteroni, senza però registrare alcun risultato. Questa mattina, infine, dopo una lunga nottata, l'80enne è stato ritrovato e condotto immediatamente all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per accertarne lo stato di salute.