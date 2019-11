Eccellenza: riflettori su Gallipoli - Corato e Martina – Deghi

Nell’anticipo di campionato Ugento sconfitto 1 a 0 dal Trani con una rete del bomber Picci.

Match d’anticipo di Eccellenza sfortunato per l’Ugento di mister Oliva che esce battuto per 1 a 0 dallo stadio comunale di Trani. I salentini, mai domi per tutti i 100 minuti di gara, compreso l’ampio recupero, subiscono al 18’ del primo tempo la rete di bomber Picci e devono arrendersi ai padroni di casa guidati da mister Sisto. Con questo successo il Trani sale in seconda posizione a quota venti punti in classifica, in attesa di tutte le altre partite. Per l’Ugento, fermo a 18 punti, uno stop che ne rallenta la corsa.

Lo “spezzatino” del decimo turno di Eccellenza proseguirà domani alle 14.30 con 6 gare e chiuderà alle 16 con il match Martina Franca contro Deghi Lecce.

Il Gallipoli di Salvadore ripartirà dall’ostica sfida al Corato. Una partita, proibitiva per i leccesi, almeno sulla corta, che tuttavia potrebbe preservare non poche insidie per la capolista del torneo. Per l’Otranto invece, seconda gara esterna consecutiva, dopo il pareggio in casa Deghi di una settimana fa. Gli uomini di mister Gigi Bruno affronteranno l’Orta Nova, penultima in graduatoria e bisognosa di punti salvezza.

Chiude il turno e il quadro delle salentine in campo, il posticipo Martina – Deghi. Gara che si preannuncia ricca di emozioni, con gli ospiti allenati da Simone, in cerca equilibrio e punti in trasferta, e i padroni di casa a caccia del riscatto dopo la pesante sconfitta patita nell’ultimo turno.

Punti pesanti in palio anche in Audace Barletta - Molfetta.

10^ giornata Eccellenza

V. Trani-Ugento: 1 a 0 (anticipo)

Audace Barletta-Molfetta: Salomone di Bari

F. Altamura-AT San Severo: Dicorato di Barletta

Gallipoli-Corato: Montanaro di Taranto

San Marco-Otranto: Lovascio di Molfetta

Orta Nova-Barletta 1922: Iurino di Venosa

UC Bisceglie-Atl. Vieste: Doronzo di Barletta

Martina-Deghi: Schifone di Taranto (ore 16)

CLASSIFICA: Corato 21; Trani 20; Molfetta 19; Ugento 18, A.Barletta 18; Martina 17; Otranto 11, Deghi 11, F.Altamura 11; Vieste 10; U.Bisceglie 9, Gallipoli 9; Barletta 8, Orta Nova 7, San Marco 7; AT San Severo 6.