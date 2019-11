Accertamento emesso prima di 60 giorni: per i giudici tributari è da annullare

Lo ha stabilito una sentenza pubblicata lo scorso 12 settembre a favore di un’azienda difesa dall’avvocato magliese Dario Marsella.

È da considerarsi nullo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate senza il rispetto del termine dei 60 giorni, dal rilascio del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. “Nel rispetto del principio di cooperazione -spiega lo Statuto del Contribuente- tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Questo importante aspetto giuridico è stato oggetto di discussione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che in seguito al ricorso presentato da una ditta salentina difesa dall’avvocato tributarista magliese, Dario Marsella, ha annullato un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Lecce di un importo pari a 23 mila euro relativo a Iva, Irpef, Irap per l’anno 2007, in quanto l’Ufficio nel notificare l’atto non ha rispettato il termine dei 60 giorni così come previsto dallo Statuto del Contribuente.