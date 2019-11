Bellanova a Leverano: “Via libera al reimpianto”. Gli agricoltori chiedono misure anti Xylella

Incontro con le associazioni prima del convegno “Nuova agricoltura, identità territoriale, tutela del paesaggio e dell'ambiente”, nell'ambito della 22esima edizione di “Novello in Festa”.

“Abbiamo definito un protocollo d'intesa per semplificare e sbloccare i reimpianti degli ulivi. Rimuoviamo il vincolo paesaggistico e consentiamo ai proprietari dei terreni di impiantare di nuovo gli ulivi”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, a Leverano, incontrando alcune imprese prima di intervenire al convegno “Nuova agricoltura, identità territoriale, tutela del paesaggio e dell'ambiente”, nell'ambito della 22esima edizione di “Novello in Festa”.

“Ci siamo riusciti - ha detto Bellanova - grazie al dialogo e all'attenzione del ministero dei Beni culturali e del ministro Franceschini, che voglio qui ringraziare. Sembrava un risultato lontano, sembrava ci volesse una norma, è bastato il buon senso e la voglia di governare affrontando e risolvendo i problemi. Ora, credo sia fondamentale che la Giunta della Regione Puglia dia a sua volta il via libera definitivo lunedì”.

CIA Salento e Comitato Olivicoltori Salentini hanno chiesto misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella, attraverso l'estirpazione e il reimpianto.

“Bisogna eliminare -ha dichiarato Danilo Lolatte, direttore provinciale di CIA Salento, declinazione territoriale di CIA Agricoltori Italiani di Puglia- ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica. I 300 milioni stanziati per il contrasto al batterio e il rilancio produttivo del settore olivicolo nel Salento non vanno persi, occorre salvaguardare quelle risorse e fare in modo che siano utilizzate per ciò a cui sono state destinate.

“Occorre favorire l'accorpamento delle superfici agricole -ha specificato Mimino Primiceri, in rappresentanza del Comitato Olivicoltori Salentini-, attraverso la riduzione delle tasse di registro sulle compravendite per le piccole proprietà. Crediamo necessario garantire l'accesso ai bandi anche ai piccoli olivicoltori, che rappresentano il 75% della realtà olivicola salentina: questo si può fare con la regia delle Organizzazioni di Produttori Olivicoli”.