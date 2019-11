Tre rinvii a giudizio per il Twiga: c’è un patteggiamento

La decisione del Giudice per le indagini preliminari: tra gli indagati anche il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi.

Il caso del Twiga Beach Club di Otranto, il lido destinato ai vip, mai aperto e finito sotto sequestro nel maggio 2017 per presunti abusi edilizi, si concluderà in tribunale. Lo ha deciso il gup di Lecce Edoardo D’Ambrosio che ha disposto il rinvio a giudizio per Raffaele De Santis, legale rappresentante della società committente dei lavori; Pierpaolo Cariddi, sindaco di Otranto e all’epoca dei fatti progettista e direttore dei lavori, e il dirigente comunale di area tecnica Emanuele Maggiulli.

Ha patteggiato una condanna a 12 mesi invece, Giuseppe Tondo, dirigente dell’area ambiente del Comune di Otranto. L’associazione ambientalista Italia Nostra è stata ammessa per la costituzione parte civile.